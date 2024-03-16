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Австралийский миллиардер планирует построить точную копию «Титаника»

Один из самых богатых людей Австралии, угольный магнат Клайв Палмер объявил о новых планах по созданию «Титаника II», который станет точной копией знаменитого лайнера XX века. Строительство начнется в первом квартале будущего года, а в первый рейс новый «Титаник» отправится уже в 2027-м.

«Титаник II» / © Blue Star Line

Палмер в третий раз объявляет о проекте «Титаник II», впервые идею озвучили в 2012 году. Но, кажется, теперь миллиардер решил всерьез взяться за дело.

Парадная лестница / © Blue Star Line

Лайнер будет иметь длину 269 метров и ширину 32,2 метра, то есть немного шире оригинала. Вместимость составит 2345 пассажиров, размещенных на девяти палубах с 835 каютами.

«Титаник» затонул в Атлантике в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, во время первого рейса из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США). Лайнер, который был крупнейшим на тот момент судном, столкнулся с айсбергом. В результате погибли примерно 1500 человек.

Визуализация столовой третьего класса «Титаника II» / © Blue Star Line

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