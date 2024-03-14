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Первый в мире закон о регулировании ИИ одобрили в Европе

Депутаты Европейского парламента одобрили закон о применении технологий искусственного интеллекта. Правда, его ратификация и вступление в силу могут состояться не ранее 2026 года, так как текст документа должен быть ратифицирован всеми странами ЕС, а это довольно долгий процесс.

Миниатюра робота на фоне флага ЕС © Thomson / Reuters

Новый закон классифицирует все инструменты и системы ИИ по уровню риска: низкий, средний, высокий и неприемлемый. Одна из целей — защита фундаментальных прав граждан, демократии и верховенства закона.

Законодательный акт предусматривает запрет на использование систем распознавания лиц в режиме реального времени и другие способы биометрической идентификации, кроме строго оговоренных ситуаций, таких как предотвращение террористических атак или поиск людей, подозреваемых в наиболее тяжких преступлениях.

Помимо этого, закон нацелен на жесткое регулирование генеративного ИИ (типа ChatGPT): теперь созданные либо обработанные искусственным интеллектом изображения, аудиозаписи и видео должны иметь маркировку.

Компаниям — разработчикам ИИ могут грозить серьезные штрафы в зависимости от вида нарушений.

«Наконец-то у нас есть первый в мире обязывающий закон об искусственном интеллекте, призванный снизить риски, создать возможности, бороться с дискриминацией и обеспечить прозрачность», — отметил на дебатах депутат от Италии Брандо Бенифеи.