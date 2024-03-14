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Первый в мире закон о регулировании ИИ одобрили в Европе
Депутаты Европейского парламента одобрили закон о применении технологий искусственного интеллекта. Правда, его ратификация и вступление в силу могут состояться не ранее 2026 года, так как текст документа должен быть ратифицирован всеми странами ЕС, а это довольно долгий процесс.
Новый закон классифицирует все инструменты и системы ИИ по уровню риска: низкий, средний, высокий и неприемлемый. Одна из целей — защита фундаментальных прав граждан, демократии и верховенства закона.
Законодательный акт предусматривает запрет на использование систем распознавания лиц в режиме реального времени и другие способы биометрической идентификации, кроме строго оговоренных ситуаций, таких как предотвращение террористических атак или поиск людей, подозреваемых в наиболее тяжких преступлениях.
Помимо этого, закон нацелен на жесткое регулирование генеративного ИИ (типа ChatGPT): теперь созданные либо обработанные искусственным интеллектом изображения, аудиозаписи и видео должны иметь маркировку.
Компаниям — разработчикам ИИ могут грозить серьезные штрафы в зависимости от вида нарушений.
«Наконец-то у нас есть первый в мире обязывающий закон об искусственном интеллекте, призванный снизить риски, создать возможности, бороться с дискриминацией и обеспечить прозрачность», — отметил на дебатах депутат от Италии Брандо Бенифеи.
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Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
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Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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