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SpaceX собрала Starship перед третьим испытательным полетом

Инженеры компании SpaceX установили корабль Starship на ракету-носитель Super Heavy на стартовом комплексе «Звездной базы» в Южном Техасе.

Starship перед третьим испытательным полетом / © SpaceX

Сборка 122-метровой транспортной системы Starship стала большим шагом к запуску, который, по данным SpaceX, может состояться уже в этот четверг, 14 марта.

Starship перед третьим испытательным полетом / © SpaceX

Хотя SpaceX еще не получила лицензию на полет от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), Илон Маск написал в социальной сети Х «Третий полет [состоится] в конце недели, в зависимости от погоды».