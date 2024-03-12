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Концепт: самая роскошная подводная лодка в мире

Калифорнийская компания Steve Kozloff Designs показала дизайн подводной лодки в форме рыбы, которая сможет погружаться на глубину до 100 метров на срок до семи дней.

Концепт Deep Sea Dreamer / © Steve Kozloff Designs

Субмарина под названием Deep Sea Dreamer оснащена стеклянной палубой в форме шара, позволяющей наблюдать подводный мир. Ее жилая площадь простирается на два уровня и составляет около 140 квадратных метров.

Deep Sea Dreamer имеет спальни с ванными комнатами, просторные гардеробные, прачечную и большую кухню. Перемещаться между уровнями можно с помощью водонепроницаемого лифта.

Концепт Deep Sea Dreamer / © Steve Kozloff Designs

Концепт Deep Sea Dreamer / © Steve Kozloff Designs

Концепт Deep Sea Dreamer / © Steve Kozloff Designs

Концепт Deep Sea Dreamer / © Steve Kozloff Designs

Концепт Deep Sea Dreamer / © Steve Kozloff Designs

Концепт Deep Sea Dreamer / © Steve Kozloff Designs