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Концепт: самая роскошная подводная лодка в мире
Калифорнийская компания Steve Kozloff Designs показала дизайн подводной лодки в форме рыбы, которая сможет погружаться на глубину до 100 метров на срок до семи дней.
Субмарина под названием Deep Sea Dreamer оснащена стеклянной палубой в форме шара, позволяющей наблюдать подводный мир. Ее жилая площадь простирается на два уровня и составляет около 140 квадратных метров.
Deep Sea Dreamer имеет спальни с ванными комнатами, просторные гардеробные, прачечную и большую кухню. Перемещаться между уровнями можно с помощью водонепроницаемого лифта.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Человека можно научить быть счастливым, а регулярная работа с психологическим состоянием позволит поддерживать ощущение гармонии. К таким выводам пришли ученые, которые протестировали специальный тематический курс.
Японские исследователи практически полностью восстановили емкость литийионных аккумуляторов с помощью вещества, которое восстанавливает деградировавшие электроды. Открытие ученых продлит срок службы таких батарей и, следовательно, сократит количество опасных отходов.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Японские исследователи практически полностью восстановили емкость литийионных аккумуляторов с помощью вещества, которое восстанавливает деградировавшие электроды. Открытие ученых продлит срок службы таких батарей и, следовательно, сократит количество опасных отходов.
Ученые из Новой Зеландии узнали, какие психологические черты свойственны людям, которые могут начать парить.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
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Фантастические микробы-экстремофилы из шахт Баксанской нейтринной обсерватории
Новые публикации по вакцине Pfizer показали ее высокую эффективность и возможность необычных нежелательных последствий
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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