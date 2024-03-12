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Армия США отказалась от разработки САУ увеличенной дальности
Начальник службы закупок армии Соединенных Штатов Америки Дуг Буш сообщил, что принято решение свернуть создание самоходной артиллерийской установки (САУ), которую разрабатывали в рамках проекта артиллерийских орудий увеличенной дальности (Extended Range Cannon Artillery, ERCA).
Портал Defense News сообщил, что работа над прототипами новой САУ завершилась осенью 2023 года. Однако эксплуатация орудий выявила чрезмерный износ ствола относительно небольшого количества произведенных выстрелов.
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Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
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