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Николай Головин
Николай Головин
9 минут назад
Рейтинг: +118
Посты: 244

Армия США отказалась от разработки САУ увеличенной дальности

Начальник службы закупок армии Соединенных Штатов Америки Дуг Буш сообщил, что принято решение свернуть создание самоходной артиллерийской установки (САУ), которую разрабатывали в рамках проекта артиллерийских орудий увеличенной дальности (Extended Range Cannon Artillery, ERCA).

Сообщество
# оружие
# САУ
# США
В прототипе ERCA используется орудийный ствол калибра 58 мм, установленный на шасси гаубицы Paladin Integrated Management производства BAE Systems / © Ana Henderson / U.S. Army
В прототипе ERCA используется орудийный ствол калибра 58 мм, установленный на шасси гаубицы Paladin Integrated Management производства BAE Systems / © Ana Henderson / U.S. Army

Портал Defense News сообщил, что работа над прототипами новой САУ завершилась осенью 2023 года. Однако эксплуатация орудий выявила чрезмерный износ ствола относительно небольшого количества произведенных выстрелов.

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