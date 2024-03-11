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Airbus показала прототип своего аэротакси

В немецком городе Донауверт корпорация аэрокосмической промышленности Airbus на открытии нового испытательного центра CityAirbus, созданного для тестирования систем электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), показала прототип своего аэротакси CityAirbus NextGen.

CityAirbus NextGen / © Airbus

Прототип CityAirbus NextGen создавали почти пять лет, первый полет он должен совершить в 2024 году.

По данным компании Airbus, аэротакси сможет летать на расстояние до 80 километров с крейсерской скоростью 120 километров в час.

CityAirbus NextGen / © Airbus