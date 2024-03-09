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Блогер проверил Cybertruck на пуленепробиваемость под разные калибры
Популярный блогер Зак Нельсон (JerryRigEverything) решил проверить насколько верно утверждение Илона Маска о пуленепробиваемости Cybertruck.
Основной целью проверки, по словам блогера, было выяснить, какой калибр сможет пробить броню Cybertruck. Для проверки он использовал следующие калибры: 5.6 мм, 4.5 мм, 9 мм, 5.56 мм и конечно же 12.7 мм.
Балтийский янтарь возрастом примерно 38 миллионов лет с застывшей в нем парой ископаемых термитов позволил ученым реконструировать и проанализировать брачное поведение вымерших насекомых. По словам исследователей, это древнейшая и пока единственная описанная в научной литературе окаменелость, содержащая одновременно самца и самку термитов вида Electrotermes affinis.
Трехмерное моделирование красных сверхгигантов позволило международной команде астрофизиков лучше понять необычные наблюдательные данные, полученные от Бетельгейзе. В своей новой работе ученые показали, что такие наблюдения можно объяснить «кипением» или, точнее, крупномасштабным конвективным движением атмосферы звезды.
После вылупления из яиц молодые особи кольчатой червяги питаются не только верхним слоем кожи матери, но и молочноподобной жидкостью, которую самки выделяют из клоакального отверстия в ответ на требования детенышей. Ранее такого поведения среди амфибий ученые не наблюдали.
Преимущества, ограничения и риски многократных ревакцинаций у людей изучены мало. Во время пандемии Covid-19 у немецких медиков появилась возможность больше узнать об этом благодаря 62-летнему жителю Магдебурга (город в центре Восточной Германии), который за два с лишним года привился от коронавируса больше 200 раз.
Военные США изучили возможность применения чат-ботов в планировании боевых действий в контексте военного симулятора, основанного на компьютерной стратегии StarCraft II. Они разработали новый чат-бот на базе больших языковых моделей OpenAI и сравнили его с другими чат-ботами, доступными для обычных пользователей. Военные остались довольны, а эксперты предупредили о неприятных последствиях в случае использования таких технологий в реальности. Среди таких последствий — значительные «запланированные» потери.
Чтобы издалека оценить обитаемость космического тела, нужно понимать, какие на нем есть молекулярные соединения и как они взаимодействуют. И вот по данным, собранным аппаратом «Юнона», ученые рассчитали движение простейших элементов на покрытой ледяной коркой Европе, спутнике Юпитера.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.
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В NASA уверены, что Маск умрет на пути к Марсу от радиации. С точки зрения науки — правда это или вымысел?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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