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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
42 минуты назад
Рейтинг: +294
Посты: 153

Блогер проверил Cybertruck на пуленепробиваемость под разные калибры

Популярный блогер Зак Нельсон (JerryRigEverything) решил проверить насколько верно утверждение Илона Маска о пуленепробиваемости Cybertruck. 

Сообщество
# Cybertruck
# Tesla
# Илон Маск
Скриншот из видео / © JerryRigEverything
Скриншот из видео / © JerryRigEverything

Основной целью проверки, по словам блогера, было выяснить, какой калибр сможет пробить броню Cybertruck. Для проверки он использовал следующие калибры: 5.6 мм, 4.5 мм, 9 мм, 5.56 мм и конечно же 12.7 мм. 

Видео: JerryRigEverything
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Комментарии

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1 Комментарий

Eldar Khabibulin
Eldar Khabibulin
21 минута назад
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Знаю, никому нет дела, но если что блогера зовут Зак Нельсон, а не Джерри Риг
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Myname Mysurname
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