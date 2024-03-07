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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
9 минут назад
Рейтинг: +508
Посты: 1133

Саудовская Аравия представила проект ультрасовременного района, которому нет аналогов в мире

Агентство развития территории Саудовской Аравии Neom представило проект жилого района Gidori, который расположится на прибрежных холмах в заливе Акаба на севере Красного моря.

Сообщество
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Проект Gidori / © NEOM
Проект Gidori / © NEOM

Согласно заявлению Neom, ультрасовременный район Gidori, которому нет аналогов в мире, будет находиться в эффектном сооружение, возвышающимся над природным ландшафтом. В нем разместится комплекс из 190 роскошных апартаментов с видом на море, который окружат тихие сады, огромное поле для гольфа, рестораны, фирменные магазины и 200 частных вилл и домов. 

Проект Gidori / © NEOM
Проект Gidori / © NEOM
Проект Gidori / © NEOM
Проект Gidori / © NEOM
Проект Gidori / © NEOM
Проект Gidori / © NEOM
Проект Gidori / © NEOM
Проект Gidori / © NEOM
Проект Gidori / © NEOM
Проект Gidori / © NEOM
Проект Gidori / © NEOM
Проект Gidori / © NEOM
© NEOM 
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РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
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Krlmn Gdbm
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Настоящий Кот
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arbalight
6 часов назад
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