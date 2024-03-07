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Саудовская Аравия представила проект ультрасовременного района, которому нет аналогов в мире
Агентство развития территории Саудовской Аравии Neom представило проект жилого района Gidori, который расположится на прибрежных холмах в заливе Акаба на севере Красного моря.
Согласно заявлению Neom, ультрасовременный район Gidori, которому нет аналогов в мире, будет находиться в эффектном сооружение, возвышающимся над природным ландшафтом. В нем разместится комплекс из 190 роскошных апартаментов с видом на море, который окружат тихие сады, огромное поле для гольфа, рестораны, фирменные магазины и 200 частных вилл и домов.
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Преимущества, ограничения и риски многократных ревакцинаций у людей изучены мало. Во время пандемии Covid-19 у немецких медиков появилась возможность больше узнать об этом благодаря 62-летнему жителю Магдебурга (город в центре Восточной Германии), который за два с лишним года привился от коронавируса больше 200 раз.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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