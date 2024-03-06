  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
35 минут назад
Рейтинг: +293
Посты: 151

Бренд Coperni представил сумку из кремниевого аэрогеля. Данный материал используется NASA для захвата звездной пыли

Эта сумка, имея вес всего 33 грамма, обладает размерами 27×16×6 см. Она создана из кремниевого аэрогеля — передового наноматериала, который NASA использует для сбора звездной пыли. Он способен выдерживать экстремальные условия: температуру до 1200 градусов Цельсия и давление, превосходящее его собственный вес в 4000 раз. 

Сообщество
# Coperni
# NASA
Источник: соцсети Coperni
Источник: соцсети Coperni

The Air Swipe Bag является самым большим объектом, созданным с использованием технологии этого уникального космического наноматериала, над разработкой которого трудился профессор Иоаннис Михалудис.

Источник: соцсети Coperni
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Мар
Бесплатно
Вулканы и океаны: кто сильнее?
Центр морских исследований МГУ
Онлайн
Вебинар
06 Мар
Бесплатно
Вибрационная ориентация песчаных удавчиков
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Мар
350
Загадочные явления в ионосфере Земли
Московский Планетарий
Москва
Лекция
06 Мар
600
Первые Homo
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Мар
600
Термодинамика (температура, давление, энтропия)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Мар
600
Пазл Галактики
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
07 Мар
600
Летописание средневекового Китая
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Мар
Бесплатно
Неизвестные музеи Москвы
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
07 Мар
Бесплатно
Отношения людей и животных
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:46
Дарья Губина

«Джеймс Уэбб» впервые засек ветер, сдувающий протопланетный диск

Астрономы рассмотрели систему молодой звезды T Cha, которая пребывает на последнем этапе формирования. Из протопланетного диска уже начали исчезать газ и пыль. Ученые уверены, что это результат нескольких процессов, в том числе воздействия звездного ветра, но напрямую его засечь не удавалось — до наблюдений с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Астрономия
# Джеймс Уэбб
# образование планет
# протопланетный диск
# экзопланета
Вчера, 17:11
МИФИ

В НИЯУ МИФИ придумали, как заставить электрон излучать в сто раз больше энергии

Ученые НИЯУ МИФИ предложили новый тип решетки, взаимодействуя с которой электрон будет излучать в сто раз больше энергии, чем обычно.

МИФИ
# спектр
# ускоритель
# электроны
# энергия
Вчера, 16:50
Юлия Трепалина

Медики узнали, что случилось с привившимся от ковида 217 раз

Преимущества, ограничения и риски многократных ревакцинаций у людей изучены мало. Во время пандемии Covid-19 у немецких медиков появилась возможность больше узнать об этом благодаря 62-летнему жителю Магдебурга (город в центре Восточной Германии), который за два с лишним года привился от коронавируса больше 200 раз.

Медицина
# COVID-19
# SARS-CoV-2
# вакцинация
# иммунная система
# иммунный ответ
# коронавирус
# прививка
# Т-клетки
1 марта
Юлия Трепалина

Люди часто неверно понимают кошек

Первого марта в России отмечают День кошек. Это одни из самых популярных домашних животных, которые живут рядом с человеком уже порядка десяти тысяч лет. Несмотря на многовековое знакомство, в общении людей и кошек хватает неясностей. Так, французские ученые недавно выяснили, что почти в трети случаев знаки кошачьего неудовольствия толковались ошибочно.

Биология
# домашние животные
# кошки
# поведение животных
# эмоции
# этология
Позавчера, 19:00
Дарья Губина

Смертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислорода

Чтобы издалека оценить обитаемость космического тела, нужно понимать, какие на нем есть молекулярные соединения и как они взаимодействуют. И вот по данным, собранным аппаратом «Юнона», ученые рассчитали движение простейших элементов на покрытой ледяной коркой Европе, спутнике Юпитера.

Астрономия
# Европа
# обитаемость
# подледный океан
# Юпитер
Позавчера, 14:35
Ольга Иванова

Ученые узнали, что происходит в организме, если не есть неделю

Международная группа исследователей проанализировала изменения, которые происходят в организме человека, если полностью исключить прием пищи в течение семи дней.

Медицина
# белки
# голодание
# диета
# нейриты
# организм
20 февраля
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
15 февраля
Дарья Губина

Астрономы разуверились в обитаемости крупнейшего спутника Сатурна

Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.

Астрономия
# обитаемые планеты
# подледный океан
# Сатурн
# титан
22 февраля
РНФ

Уровень воды в древнем Каспии был на десятки метров выше современного из-за изменений палеоклимата

Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.

РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Пентагон использовал чат-боты для управления боевыми действиями в StarCraft II 

    1 час назад

  2. В СПбГУ объяснили особенности свечения ненапряженных квантовых точек

    2 часа назад

  3. Слоны засыпали трупы своих детенышей землей во время первых задокументированных похорон в истории

    3 часа назад

  4. В Пермском Политехе рассказали, какому излучению люди подвергаются каждый день

    4 часа назад
Выбор редакции

Центробежные силы цифровизации все время стараются выкинуть нас из центра общества к его периферии — превратить в маргинала. Опасно ли это? Разговор с Григорием Консоном и Виталием Зотовым

Позавчера, 14:47

Последние комментарии

Юлия
12 минут назад
Maxim, отдать их партии Единая Россия чтобы она их освоила разворовала???

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Кочевник KZ
19 минут назад
Игорь, ты уже проклятый, запомни

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Иван Колупаев
40 минут назад
bina, Жванецкий так-то сатирик. Вы еще Задорнова в пророки запишите. А денег у принцев пока что хватает. И на яхты и на мегабашни.

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Albert Ibraimov
44 минуты назад
Мишель, Завидуй молча.

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

bina maga
52 минуты назад
Игорь, что Вы знаете о русских? Великое государство русских Российская Империя перестало существовать в результате совместных усилий всех

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Алексей Дорошенко
56 минут назад
И какой же котлован будут рыть под это здание? до центра земли?

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Али
57 минут назад
Лучше бы они прятались под землюй когда рядом люди от голода умирают каждый день.

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

bina maga
1 час назад
Иван, принцам уже не до роскоши, осталось бы на хлеб с маслом. Эпоха Золотого Тельца заканчивается. Грядёт новый Социализм, настоящий. Как в

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

bina maga
1 час назад
Игорь, небоскреб по Вашему не "человейник"?)

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

bina maga
1 час назад
Илья, самое , самое у французов. Пирамиды Египта дело рук французких вольных каменщиков в народе масон.

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Silver Wolf
1 час назад
galinaaa7228, ну всё, теперь надо всё разрушить, ничего не делать и только молиться, ожидая спасения.

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Resizer
1 час назад
Myname, а я что написал? Только вот выводы о причинах я сделал другие. Подобное будет происходить при ЛЮБОМ строе. В силу причин, не зависящих от строя.

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Иван Колупаев
1 час назад
Myname, ну чтобы это уверенно утверждать придется подождать лет десять 😏 Пока не ломается. Вот тот же инцидент с дисками - старые hdd умерли, причем с

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Иван Колупаев
2 часа назад
Myname, а к продавцу обращались с претензией? Если товар дорогой а дефект достаточно явный обычно идут навстречу чтоб не портить репутацию бренда. Да

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Evgeniy Zarutskiy
2 часа назад
Михаил, метров 15-20

Саудовская Аравия продолжит строительство самого высокого здания в миреСаудовская Аравия продолжит строительство самого высокого здания в мире

Silver Wolf
2 часа назад
Алексей, это не имя, чтобы его писать с большой буквы, никто не обязан верить в боженьку твоего любимого, агрессивный ты сектант.

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

alexey al
3 часа назад
"энергия может изменяться непрерывно". Прошу провести работу над ошибками и больше не допускать такого бреда. уже более 100лет известно, что энергия

В НИЯУ МИФИ придумали, как заставить электрон излучать в сто раз больше энергииВ НИЯУ МИФИ придумали, как заставить электрон излучать в сто раз больше энергии

Муроджон Умирзаков
3 часа назад
Это признак конца света пророк Мухаммад с,а,в, саказал об этом полностью это Хадис я не могу писать.

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Myname Mysurname
3 часа назад
Resizer, основная мысль -- раньше действительно качество товара было лучше, и при текущем общественно-экономическом строе оно будет последовательно

Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? Почему люди старшего поколения часто говорят, что в их время было лучше все: еда вкуснее, одежда моднее, техника качественнее? 

Black Cat
3 часа назад
Игорь, другие тоже пишут про библию но мы ведь не придираемся к этому, зачем так грубо? Человек поделился тем что знает, важно уважать и другие

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно