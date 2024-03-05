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Американский боевой дрон XQ-67A Loyal Wingman совершил первый полет

БПЛА XQ-67A Loyal Wingman / © General Atomics

Новый беспилотник XQ-67A совершил первый полет в летно-испытательном центре компании General Atomics в окрестностях Палмдейла (штат Калифорния). Он создан с использованием технологий автомобильного проектирования, и, по словам разработчиков, обещает стать более дешевой и гибкой альтернативой другим беспилотникам.

БПЛА XQ-67A Loyal Wingman / © General Atomics

К сожалению, не приведено никаких подробностей относительно первого полета XQ-67A, в частности, о его продолжительности, однако были опубликованы несколько фотографий беспилотника в воздухе, позволяющих судить о его конструкции. БПЛА создан по самолетной схеме, хвостовое оперение выполнено по V-образной схеме, воздухозаборник расположен в верхней части фюзеляжа. XQ-67A оснащен убирающимся шасси.

БПЛА XQ-67A Loyal Wingman / © General Atomics