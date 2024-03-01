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Александр Речкин
Александр Речкин
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Рейтинг: +419
Посты: 1134

Первые гонки на реактивных ранцах состоялись в ОАЭ

В конце февраля 2024 года в Дубае прошли первые гонки на реактивных ранцах. Их участниками стали профессиональные пилоты.

Сообщество
# гонки
# ОАЭ
# технологии
Пилоты на реактивных ранцах участвуют в гонках / © Gravity Industries / YouTube
Пилоты на реактивных ранцах участвуют в гонках / © Gravity Industries / YouTube

Реактивный костюм, оснащенный турбинами, весит почти 27 килограммов и способен развивать скорость до 128 километров в час. Летать в таком костюме очень опасно, поэтому организаторы провели гонку над водой.

© Associated Press
© Firstpost
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# ледник
# таяние ледников
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# обитаемые планеты
# подледный океан
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РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
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