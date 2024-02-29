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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
7 часов назад
Рейтинг: +240
Посты: 306

В британском зоопарке родился яркий детеныш тонкинского гульмана

Ранним утром 17 февраля в Уипснейдском зоопарке (филиал Лондонского зоопарка) на свет появился детеныш тонкинского гульмана (Trachypithecus francoisi) ярко-рыжего окраса. Сегодня эти животные находятся под угрозой исчезновения, поэтому не удивительно, что сотрудники зоопарка пришли в восторг и тут же назвали его «солнышком».

Сообщество
# животные
# приматы
# фотографии
Самка тонкинского гульмана Лулу и ее детеныш / © ZSL Whipsnade
Самка тонкинского гульмана Лулу и ее детеныш / © ZSL Whipsnade

Взрослые особи тонкинского гульмана имеют однотонный темный окрас, а детеныши рождаются ярко-рыжими. С возрастом цвет их шерсти постепенно меняется.

Самка тонкинского гульмана Лулу и ее детеныш / © ZSL Whipsnade
Самка тонкинского гульмана Лулу и ее детеныш / © ZSL Whipsnade

В дикой природе тонкинские гульманы проживают на юге Китая (провинции Чунцин, Гуанси, Гуйчжоу, Сычуань) и северо-востоке Вьетнама. Численность их популяции оценивается примерно в две тысячи особей.

Самка тонкинского гульмана Лулу и ее детеныш / © ZSL Whipsnade
Самка тонкинского гульмана Лулу и ее детеныш / © ZSL Whipsnade
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# зарядка
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Астрономия
# DART
# астероидная опасность
# астероиды
# Дидим
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Компания Neuralink, при помощи которой предприниматель Илон Маск надеется совершить революцию в интерфейсах «мозг-компьютер» (BCI), впервые имплантировала человеку устройство «чтения мыслей». Об этом Маск сообщил в твите, опубликованном 29 января. Однако, некоторые обеспокоены отсутствием прозрачности вокруг имплантата, который должен дать возможность управлять устройствами посредством мысли. Реакции ученых и экспертов на это событие обобщает медиа-редакция Nature, а Naked Science приводит перевод этой статьи.

С точки зрения науки
# Neuralink
# Илон Маск
# нейроинтерфейс
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Медицина
# здоровое питание
# польза
# соки
# флаванолы
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Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
22 февраля
РНФ

Уровень воды в древнем Каспии был на десятки метров выше современного из-за изменений палеоклимата

Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.

РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
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