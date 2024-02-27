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Преобразование Саудовской Аравии в пышный оазис в пустыне продолжается

Агенство развития территорий NEOM продолжает прикладывать усилия по превращению обширного пустынного ландшафта Саудовской Аравии в туристический рай. Этой цели служит и недавно презентованный проект под названием Эланан (Elanan), который станет ультра-роскошным и пышным оазисом для отдыха состоятельных гостей.

Проект курорта Эланан (Elanan) / © NEOM

Спроектированный архитектурной компанией Mark Foster Gage Architects, Эланан расположится на побережье залива Акаба, в том же районе, где строятся Norlana, Siranna и Zardun.

Проект курорта Эланан (Elanan) / © NEOM

Комплекс Эланан будет включать 80 индивидуально оформленных номеров и люксов, а также рестораны, искусственные водопады, бассейны и смотровую башню, с которой можно любоваться как окружающим ландшафтом, так и ночным небом.

Проект курорта Эланан (Elanan) / © NEOM

Стоимость всех проектов NEOM просто астрономическая. Настолько, что, как сообщается, даже огромные суммы, выделенные на проекты (48 миллиардов долларов США или более 4,4 триллионов рублей по текущему курсу, и это только в прошлом году), сократились. По данным New York Times, власти Саудовской Аравии обратились к займам, чтобы найти дополнительные деньги, необходимые для реализации своих строек.

Проект курорта Эланан (Elanan) / © NEOM

Проект курорта Эланан (Elanan) / © NEOM