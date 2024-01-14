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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +476
Посты: 1082

В Саудовской Аравии показали проект города в стиле «Звездных войн»

Агентство развития территории Саудовской Аравии Neom представило проект города Norlana (Норлана), который расположится в заливе Акаба. Он спроектирован архитектурной студией 10 Design и напоминает города из фантастической киноэпопеи «Звездные войны».

Сообщество
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design

Город, рассчитанный на 3000 жителей, возведут как часть комплекса застроек, планируемых в заливе Акаба Красного моря, на северо-западе Саудовской Аравии.

Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
Norlana / © 10 Design
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Affidavit Donda
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Глава NASA заявил, что американские астронавты окажутся на Луне раньше китайцевГлава NASA заявил, что американские астронавты окажутся на Луне раньше китайцев

Николай Цыгикало
2 часа назад
Affidavit Donda, да, разумеется. Но сроки переносятся, чего не скажешь о китайцах. Медленно, но верно. У каждого свой формат; освоение Луны дело настолько

Глава NASA заявил, что американские астронавты окажутся на Луне раньше китайцевГлава NASA заявил, что американские астронавты окажутся на Луне раньше китайцев

Affidavit Donda
2 часа назад
Дмитрий Kuрueнко, что особенно характерно, поскольку я между строк ничего не писал, то вы могли там вычитать только то, что придумали самостоятельно.

Глава NASA заявил, что американские астронавты окажутся на Луне раньше китайцевГлава NASA заявил, что американские астронавты окажутся на Луне раньше китайцев

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
Affidavit Donda, все же правильно будет сказать - прочитал между строк.

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Sergey Makutsa
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Affidavit Donda
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