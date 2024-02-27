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Креветки, лосось, печенье и кленовый сироп: канадцы приготовили экзотический обед для астронавтов

Упаковки хлопьев (слева) и копченый лосось / © CSA

Астронавты обычно едят три раза в день и один раз устраивают перекус, при этом количество потребления калорий в день варьируется от 1900 до 3200.

После проведения оценки продуктов питания, в которой принимали участие сами астронавты, а также специалисты космических агентств, были выбраны следующие продовольственные припасы: печенье с кленовым кремом, кленовый сироп, копченый лосось, карри из креветок с рисом, а также хлопья с клубникой и лавандой.

Печенье с кремом в форме кленового листа на Международной космической станции / © Chris Hadfield / CSA