Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Индия собирается отправить на Марс собственный вертолет

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что планирует отправить на Марс беспилотный летательный аппарат, типа дрона Ingenuity NASA, в начале 2030-х годов.

Марсианский вертолет Ingenuity / © NASA

Ученый из Лаборатории космической физики Космического центра имени Викрама Сарабхаи Джаядев Прадип сообщил, что дрон вертолетного типа, который отправится на Красную планету, будет нести ряд научных приборов. Среди них — датчики температуры, влажности, давления, скорости ветра, пыли и электрического поля.

Индийский беспилотник сможет летать на высоте до 100 метров над поверхностью Марса (для сравнения, Ingenuity достигал во время полета максимальной высоты в 24 метра), что позволит ему проводить изучение марсианской атмосферы.