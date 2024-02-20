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Реклама Tesla врет? Автомобилисты устроили реальные гонки между Cybertruck и Porsche 911 Turbo S

В декабре прошлого года, во время мероприятия, посвященного старту поставок пикапа Cybertruck, компания Tesla продемонстрировала возможности нового электромобиля. В частности, показали видеоролик, на котором самая мощная версия Cybertruck под названием Cyberbeast («Киберзверь») обгоняет спортивный автомобиль Porsche 911, буксируя при этом еще один Porsche 911.

Porsche 911 Turbo S и Tesla Cybertruck / © Throttle House

Авторы ютьюб-канала Throttle House решили повторить условия соревнований, однако теперь Cybertruck не тащил за собой на буксире Porsche 911.

Во время первого из двух заездов на дистанции в 400 метров электрический пикап быстро стартовал и опережал Porsche 911 Turbo S на целый корпус. Однако по мере увеличения скорости Porsche 911 Turbo S взял верх. Вторая гонка дала тот же результат: преимущество Cybertruck на старте, а Turbo S — на финише.

© Throttle House