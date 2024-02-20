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Ученые скоро узнают, много ли межзвездных объектов в Солнечной системе
Научный сотрудник факультета астрономии Корнеллского университета (США) Дэррил Селигман заявил, что совсем скоро ученые смогут выяснить, насколько много межзвездных объектов в Солнечной системе.
Хотя существование межзвездных объектов астрономы предполагали давно, первый такой объект зарегистрировали совсем недавно — в 2017 году. Им стал 1I/Оумуамуа. Предположительно, подобных гостей в окрестностях Земли может быть очень много.
Но сколько именно? На этот вопрос должны помочь ответить новые наблюдения, проведенные с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» и Обсерватории имени Веры Рубин, которую строят в Чили. Исследования, вероятно, позволят понять природу межзвездных гостей.
Если бы в 2017 году орбитальная обсерватория «Джеймс Уэбб» уже работала, ученые могли бы получить более подробные изображения 1I/Оумуамуа и понять, за счет чего он двигался. Теперь же, если нечто подобное обнаружат в Солнечной системе, готова программа для исследований.
Обсерватория имени Веры Рубин поможет открыть гораздо больше межзвездных объектов в нашей системе и определить, какие из них являются темными кометами (объекты, которые при приближении к Солнцу уже не образуют хвост). Ученые получат возможность увидеть даже маленькие и тусклые объекты, которые находятся далеко от Земли.
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