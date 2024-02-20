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Капсулу «Орион» лунной миссии «Артемида II» показали изнутри

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало новые снимки капсулы «Орион», предназначенной для миссии «Артемида II», которая доставит астронавтов на окололунную орбиту.

Защитные панели корпуса капсулы / © NASA

Пилотируемая миссия «Артемида II», согласно плану, может состояться в сентябре 2025 года. Задачей экипажа будет облететь Луну и вернуться назад без посадки.

Сейчас инженеры устанавливают защитные панели на корпус и монтируют изоляцию капсулы в Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди во Флориде.

Капсула изнутри / © NASA

Иллюминаторы в кабине капсулы / © NASA