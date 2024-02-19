Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Жители США возмутились планами построить город для подопытных обезьян

Компания Safer Human Medicine недавно получила разрешение на строительство в американском штате Джорджия «мини-города» по разведению обезьян для медицинских исследований.

Длиннохвостая макака / © Rahman Roslan / Dokumen Studio / The Guardian

Согласно плану, в обширном комплексе площадью 200 акров в окрестностях города Бейнбридж (население — примерно 14 тысяч человек) в юго-западной части штата Джорджия будут разводить 30 тысяч длиннохвостых макак на продажу фармацевтическим компаниям, университетам и лабораториям.

Местные жители и защитники прав животных резко выступили против создания «города» обезьян, заявив, что разведение приматов для медицинских испытаний жестоко и малоэффективно в разработке новых методов лечения людей из-за различий между видами.

Подавляющее большинство медицинских испытаний на животных проводят на грызунах, только около 1% приходится на приматов. Практика проведения экспериментов на ближайших родственниках человека давно вызывает споры.