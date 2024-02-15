Lotus хочет приступить к созданию беспилотных спортивных автомобилей

Lotus / © Richard Pardon

По данным Top Gear, автопроизводитель рассматривает возможность создания беспилотных спортивных автомобилей.

Коммерческий директор компании Lotus Майк Джонстон недавно сообщил, что Lotus собирается оснастить свои будущие электромобили системой лидара и другим оборудованием, необходимым для обеспечения автономности четвертого уровня. Тогда автомобиль сможет выполнять все функции управления в большинстве ситуаций без участия водителя. Человек будет вправе вмешиваться при необходимости, но вмешательство станет опциональным.

Интересно, что бренд Lotus десятилетиями выстраивал свою политику на получении удовольствия от вождения, а теперь собрался оснастить спортивные автомобили технологиями, которые могут полностью покончить с этим опытом.

По словам Джонстона, на самом деле все не так просто. Речь идет о предоставлении автовладельцам выбора, а также о том, что технология улучшит качество вождения.