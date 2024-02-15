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Lotus хочет приступить к созданию беспилотных спортивных автомобилей
Британский производитель спортивных и гоночных автомобилей — компания Lotus Cars Limited — собирается пойти в новом направлении развития беспилотной технологии.
По данным Top Gear, автопроизводитель рассматривает возможность создания беспилотных спортивных автомобилей.
Коммерческий директор компании Lotus Майк Джонстон недавно сообщил, что Lotus собирается оснастить свои будущие электромобили системой лидара и другим оборудованием, необходимым для обеспечения автономности четвертого уровня. Тогда автомобиль сможет выполнять все функции управления в большинстве ситуаций без участия водителя. Человек будет вправе вмешиваться при необходимости, но вмешательство станет опциональным.
Интересно, что бренд Lotus десятилетиями выстраивал свою политику на получении удовольствия от вождения, а теперь собрался оснастить спортивные автомобили технологиями, которые могут полностью покончить с этим опытом.
По словам Джонстона, на самом деле все не так просто. Речь идет о предоставлении автовладельцам выбора, а также о том, что технология улучшит качество вождения.
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Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
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