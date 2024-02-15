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Migaloo представила концепт необычного судна — гибрид суперъяхты с подлодкой

Австрийская компания Migaloo представила проект подводной суперъяхты длиной более 165 метров, которая позволит пассажирам наслаждаться подводными приключениями.

Концепт Migaloo M5 / © Migaloo

Опубликованные технические данные о Migaloo M5 позволяют предположить, что подводная лодка сможет погружаться на глубину примерно до 250 метров и оставаться под водой до четырех недель.

Концепт Migaloo M5 / © Migaloo

Как и традиционная суперъяхта, судно оснащено вертолетной площадкой, бассейном, тренажерным залом и кинотеатром.

Концепт Migaloo M5 / © Migaloo

Судно длиной 165,8 метра и шириной 23 метра сможет развивать скорость в 20 узлов в надводном положении и 12 узлов под водой.

Концепт Migaloo M5 / © Migaloo

Концепт Migaloo M5 / © Migaloo