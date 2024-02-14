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В Польше нашли уникальный средневековый золотой перстень

Под Вавельским замком, бывшей резиденцией польских королей в городе Краков, археологи обнаружили золотой перстень с двуликим изображением, которое напоминает древнеримского бога Януса. Однако артефакт, по данным исследователей, был изготовлен в XI или XII веке.

Уникальный средневековый золотой перстень / © Wawel Royal Castle

В отличие от других артефактов эпохи Средневековья, этот золотой перстень не соответствует общепринятой христианской символике того времени. Вообще, раннесредневековые золотые кольца, когда-либо найденные на территории Польши, были либо без орнамента, либо украшались простыми геометрическими узорами.

Уникальный средневековый золотой перстень / © Wawel Royal Castle

Перстень имеет толщину полтора миллиметра, диаметр четыре миллиметра и окружность 57 миллиметров.

Исследователь Ежи Тшебинский назвал находку уникальной, тем самым подчеркнув ее особый статус как единственного раннесредневекового польского перстня с изображениями фигур или людей.