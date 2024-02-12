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В Сочи может вновь разрастись редкий ядовитый гриб

В прошлом году в Сочи впервые зафиксировали массовое произрастание ядовитого гриба решеточника, который настолько опасен для здоровья человека, что его даже нельзя трогать. Тогда нашествие краснокнижных ядовитых грибов наблюдали в сочинском Дендрарии.

Гриб решеточник / © wikipedia

Ученые сообщили, что этот вид грибов прижился. Теплая погода в совокупности с высокой влажностью и туманами может привести к его распространению по территории курорта в 2024 году.

Решеточники очень ядовитые, их нельзя трогать. Они имеют весьма необычную форму и яркий цвет, а при массовом произрастании источают специфический запах.