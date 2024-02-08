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Более 60% россиян заявили, что в школах нужно преподавать дарвинизм и креационизм

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса о том, как изменились взгляды россиян на вопрос происхождения человека. Исследование приурочили к 215-летию со дня рождения Чарлза Дарвина — британского естествоиспытателя и автора теории появления видов путем естественного отбора.

«Сотворение Адама», Микеланджело / © wikipedia

По данным ВЦИОМ, более половины россиян (62%) убеждены, что в образовательных учреждениях нужно преподавать как дарвинизм, так и креационизм (учение о творении мира и человека Богом), поскольку в обществе нет единства по вопросу происхождения человека.

Каждый пятый респондент (21%) заявил, чтобы преподавать нужно лишь дарвинизм — эволюционное объяснение истории и разнообразия жизни на нашей планете. Выяснилось, что сторонников дарвинизма отличают молодой возраст (18-24 лет — 59%, 25-34 лет — 40%), атеизм (56%) и активное пользование интернетом (38%).

Среди тех, кто склоняется к идее сотворения человека Богом, оказалось больше людей старше 60 лет (29%), со средним образованием (29%), а также граждан, исповедующих ислам (56%).