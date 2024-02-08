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Палеонтологи открыли новый вид акулы возрастом 65 миллионов лет

Зубы Palaeohypotodus / © Ebersole et al.

По словам исследователей, открытие сделали почти случайно: несколько лет назад палеонтолог Джун Эберсол (Jun Ebersole) просматривал коллекцию окаменелостей в Геологической службе Алабамы и наткнулся на небольшую коробку с зубами акул, которые собрали более 100 лет назад в округе Уилкокс.

Внимание ученого привлекли маленькие игольчатые наросты, расположенные по бокам зубов. Анализ показал, что ископаемые останки не принадлежали ни одному из известных видов доисторических хищных рыб.

Интересно, что акулы Palaeohypotodus жили в эпоху палеоцена, примерно 65 миллионов лет назад, то есть в период, начавшийся сразу после гибели динозавров, когда вымерло более 75% жизни на земле. Тогда большая часть юга Алабамы находилась на дне теплого океана, где и процветали эти хищники.