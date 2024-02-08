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В Китае нашли останки лягушки, жившей во времена динозавров. Она умерла из-за смертельных объятий самца

Международная группа биологов-эволюционистов и палеонтологов обнаружила древнейшие на сегодня останки лягушки. Она жила примерно 100 миллионов лет назад, во времена динозавров, и умерла с полным икринок брюхом.

Останки древней лягушки вида Gansubatrachus qilianensis / © Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2024). DOI: 10.1098/rspb.2023.2320

Исследовательская группа просканировала окаменелость с помощью компьютерного томографа и определила, что лягушка принадлежала к виду Gansubatrachus qilianensis.

Поскольку в брюшке древнего земноводного обнаружили икринки, эксперты предположили, что оно могло умереть во время спаривания. В процессе размножения самцы лягушек нередко демонстрируют такую форму поведения, как амплексус, или «объятия», — прижимаются к самке и крепко обхватывают ее передними лапками, пока та откладывает икринки. Амплексус может продолжаться часами или даже днями, а самки рискуют погибнуть от истощения и удушья.

Исследователи исключили старость как причину смерти и выяснили, что лягушка не умерла из-за экологических проблем (цветение водорослей или изменение состояния воды).