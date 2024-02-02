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Потенциально опасный астероид подойдет к Земле на самое близкое расстояние за последние 100 лет

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA сообщили, что вечером в пятницу, 2 февраля, астероид 2008 OS7 шириной 271 метр подойдет на самое близкое расстояние к Земле за последние 100 лет.

Впечатление художника от приближающегося к Земле астероида / © Shutterstock

Проект Virtual Telescope 2 февраля, в 20:00 по московскому времени, начнет прямую трансляцию, во время которой можно будет наблюдать за приближением астероида 2008 OS7.

Это небесное тело должно пролететь мимо нашей планеты на расстоянии двух миллионов 850 тысяч километров.

© The Virtual Telescope Project

Астероид 2008 OS7 не столкнется с Землей, но если бы это произошло, он бы запросто уничтожил огромный мегаполис размером с Нью-Йорк.

У 2008 OS7 очень вытянутая орбита, по которой он вращается вокруг Солнца. Поэтому каждый раз, когда каменистое тело приближается к Земле, его расстояние от нашей планеты меняется. Например, когда астероид обнаружили в 2008 году, он находился в 30 раз дальше, чем будет находиться 2 февраля. Если точнее, то Землю и астероид разделяли 90 миллионов километров.

Расчеты, основанные на движении астероида по Солнечной системе, показали, что за последние 124 года он не приближался на столь небольшое расстояние к нашей планете. В следующий раз подобное сближение произойдет в 2198 году.