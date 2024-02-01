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Starship выведет на орбиту частную космическую станцию ​​Starlab

Компании Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin, которые занимаются проектом частной космической станции ​​Starlab, объявили, что выбрали многоразовую ракету Starship для запуска своей станции на низкую околоземную орбиту.

Художественная иллюстрация частной космической станции Starlab / © Nanoracks / Lockheed Martin / Voyager Space

«История успеха и надежности SpaceX побудила нашу команду выбрать Starship для вывода на орбиту Starlab. SpaceX — непревзойденный лидер в области частных запусков, и мы гордимся тем, что Starlab будет запущена на орбиту за один полет Starship», — заявил Дилан Тейлор, председатель и генеральный директор Voyager Space.

Конкретная дата запуска не указана. Но разработчики планируют, что коммерческую станцию Starlab, на которой смогут жить и работать четыре человека, выведут на орбиту до 2030 года. Ожидается, что именно тогда Международная космическая станция прекратит работу.

Теперь Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin надо дождаться, когда Starship совершит успешный испытательный полет.