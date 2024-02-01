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Почти готов к полету: на зонд Europa Clipper установили все научные приборы

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA завершили установку всего научного оборудования на автоматическую межпланетную станцию Europa Clipper, которое скоро пройдет испытания. Запуск миссии запланирован на октябрь 2024 года: Europa Clipper отправится в космос с помощью ракеты Falcon Heavy. Прибытие зонда к спутнику Юпитера — Европе — должно состояться в 2030-м.

Подготовка аппарата Europa Clipper к испытаниям / © NASA

Зонд Europa Clipper во время миссии должен осуществить 49 близких пролетов Европы, а собранные данные помогут исследователям узнать больше о поверхности спутника и оценить потенциальную жизнепригодность его океана, скрытого под ледяной коркой.

© NASA

Europa Clipper получил набор из девяти научных инструментов. Масс-спектрометр, анализатор пыли и спектрограф будут изучать атмосферу Европы, набор камер детально картографирует спутник Юпитера, а спектрометр с функцией визуализации MISE поможет составить карту распределения солей и органических молекул на поверхности.

На борту автоматической станции также находится прибор, фиксирующий тепловое излучение, который поможет отыскать участки с гейзерами.