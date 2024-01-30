Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Как летающая тарелка: Axiom Space показала процесс сборки первого модуля для космической станции

Процесс сборки модуля Hub 1 / © Thales Alenia Space / Axiom Space

Когда части модуля будут готовы, их доставят на объект Axiom Space в Хьюстоне (Техас, США), где интегрируют друг с другом. На некоторых снимках, сделанных с определенного ракурса, части модуля напоминают летающую тарелку.

Компания планирует запустить первый космический модуль к Международной космической станции в 2026 году.

Процесс сборки модуля Hub 1 / © Thales Alenia Space / Axiom Space