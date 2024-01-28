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Билл Гейтс рассказал о робототехнических стартапах, которые могут «начать революцию»

Один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс поделился размышлениями о будущем робототехники и назвал самые интересные, по его мнению, стартапы.

Билл Гейтс и робототехники / © gates

«Я в восторге от компаний по всей стране и во всем мире, которые являются передовыми в робототехнических технологиях, и работают, чтобы начать революцию в робототехнике», — отметил бизнесмен в своем блоге.

Гейтс назвал пять лучших стартапов и их роботов, среди которых — Agility Robotics, Tevel, Apptronik, RoMeLa и Field AI.

© GXO

© Tevel

© Apptronik

© RoMeLa

© Field AI