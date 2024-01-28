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Билл Гейтс рассказал о робототехнических стартапах, которые могут «начать революцию»
Один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс поделился размышлениями о будущем робототехники и назвал самые интересные, по его мнению, стартапы.
«Я в восторге от компаний по всей стране и во всем мире, которые являются передовыми в робототехнических технологиях, и работают, чтобы начать революцию в робототехнике», — отметил бизнесмен в своем блоге.
Гейтс назвал пять лучших стартапов и их роботов, среди которых — Agility Robotics, Tevel, Apptronik, RoMeLa и Field AI.
Восемьдесят лет назад, 27 января 1944 года, была окончательно снята блокада Ленинграда. Она продолжалась 872 суток, и за это время 1,09 миллиона жителей города погибли, почти все — от голода. Это была крупнейшая гуманитарная катастрофа в масштабе города за всю историю человечества. Для сравнения можно напомнить, что от стратегических бомбардировок в Западной Европе погибло вдвое меньше мирных жителей. Какие конкретно события привели к ленинградской катастрофе? Можно ли было их предотвратить? Реально ли было снабжать блокадников лучше, чтобы их умерло меньше? Или снять блокаду военным путем ранее января 1944 года?
Регионы южного полюса Луны, включая районы, которые NASA предложило для будущей высадки людей, испытывают регулярные сейсмические толчки, вызванные постепенным сжатием спутника Земли. Размещение баз в пределах этих зон может стать катастрофическим для колонистов и поставить усилия человека по исследованию Луны под вопрос. Это выяснила группа ученых из США.
Главное оружие акулы, безусловно, ее зубы. Однако морские лисицы, или лисьи акулы, ими не ограничиваются и сначала атакуют жертву очень длинным хвостовым плавником. Авторы нового исследования выяснили механизмы уникальной адаптации — оказалось, все дело в особых позвонках акулы, которые отличаются в разных частях тела, меняются с возрастом и удачно сочетают прочность с эластичностью.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Группа калифорнийских палеонтологов усомнилась в существующих оценках строения тела древней акулы.
Восемьдесят лет назад, 27 января 1944 года, была окончательно снята блокада Ленинграда. Она продолжалась 872 суток, и за это время 1,09 миллиона жителей города погибли, почти все — от голода. Это была крупнейшая гуманитарная катастрофа в масштабе города за всю историю человечества. Для сравнения можно напомнить, что от стратегических бомбардировок в Западной Европе погибло вдвое меньше мирных жителей. Какие конкретно события привели к ленинградской катастрофе? Можно ли было их предотвратить? Реально ли было снабжать блокадников лучше, чтобы их умерло меньше? Или снять блокаду военным путем ранее января 1944 года?
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
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Война будущего
Сколько веков печенеги и половцы терзали Русь и почему власти им это позволяли?
Люди, хоббиты и все-все-все
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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