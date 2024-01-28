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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
8 минут назад
Рейтинг: +483
Посты: 1095

Билл Гейтс рассказал о робототехнических стартапах, которые могут «начать революцию»

Один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс поделился размышлениями о будущем робототехники и назвал самые интересные, по его мнению, стартапы.

Сообщество
# Билл Гейтс
# Роботы
# технологии
Билл Гейтс и робототехники / © gates 
Билл Гейтс и робототехники / © gates 

«Я в восторге от компаний по всей стране и во всем мире, которые являются передовыми в робототехнических технологиях, и работают, чтобы начать революцию в робототехнике», — отметил бизнесмен в своем блоге.

Гейтс назвал пять лучших стартапов и их роботов, среди которых — Agility Robotics, Tevel, Apptronik, RoMeLa и Field AI.

© GXO
© Tevel 
© Apptronik
© RoMeLa
© Field AI
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Дмитрий Kuрueнко
24 минуты назад
Doctor,

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Юрий Бекетов
28 минут назад
Интересно, а насколько больше молекул кремнезема (или чего там в стекле) испарится в такую бутылку при комнатной температуре? Или же разницы

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Василий Парфенов
29 минут назад
Дмитрий, >по часу на каждый Даже если предположить, что это время взято с запасом, ни у одного условного Пересвета 60 минут не будет. Опустим

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Иван Колупаев
1 час назад
Sam, ну вы же догадываетесь что строить версии на основе еще не рассекреченных а возможно и не существующих архивов немного ненаучно? 😉 Ну а по теме

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Doctor Lind
1 час назад
Milz, последний абзац 10 из 10.

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Doctor Lind
1 час назад
Автор жопу лижешь хорошо -качественно. Руководству было плевать на население. Осень 1941 надо завозить продовольствие будет же лед и зима- не нахер

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Sam Dowson
2 часа назад
Во-первых, не только Чижова озвучивала эту версию. Во-вторых, она появилась ещё задолго до рождения Чижовой и уж тем более задолго до украинского

Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?

Sam Dowson
2 часа назад
Ну, помимо темной энергии в такой вакуумизированной бутылке будет еще и куча частиц темной материи) Или из чего она там состоит...

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
Sam, Про отсутствие каких либо источников в этой же статье и сказано. Но похоже я знаю откуда этот тезис. Чижова не оригинальна, это проекция

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Иван иванов
2 часа назад
Александр, вознаграждение учёным. Юлия видимо видимо считает, что если перевела научную статью, то это истина в последней инстанции. К сожалению,

Киви улучшили настроение всего за четыре дняКиви улучшили настроение всего за четыре дня

Sam Dowson
4 часа назад
Из того, что попалось на глаза в гугле: 1) https://dzen.ru/a/XpshQf1ZQgvl_0QS 2) https://lenta.ru/articles/2018/12/02/leningrad/ 3) https://news.ru/society/kto-el-dosyta-v-blokadnom-leningrade-pravda-i-mif/ Каюсь, фото с

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Твердый сай-фай на эту тему: Педрейра, "Пороховая луна". Рекомендую.

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