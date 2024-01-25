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Американская частная компания Intuitive Machines попытается покорить Луну

Компания Intuitive Machines из США сообщила, что запустит свою миссию IM-1, целью которой станет мягко сесть на поверхность Луны, после 14 февраля.

Аппарат Nova-C / © Intuitive Machines

Ракета Falcon 9 отправит аппарат Nova C на отлетную траекторию к Луне, его посадка запланирована на 20-е числа февраля. Если Nova C сможет мягко сесть на поверхность спутника Земли, то он станет первым частным аппаратом, которому это удалось.

Местом прилунения Nova-C весом 1908 килограммов станет древний ударный кратер Малаперт А. Эта область интересна тем, что недалеко от нее находится массив Малаперта — горный хребет, возвышающийся на пять километров над окружающей поверхностью. Его вершину рассматривают как одно из возможных мест посадки экспедиции «Артемида III».

Главный конкурент Intuitive Machines, компания Astrobotic, в этом январе потерпела неудачу в аналогичной миссии на Луну: ее посадочный модуль Peregrine сгорел в атмосфере Земли, так и не добравшись до естественного спутника.