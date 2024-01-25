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Американская частная компания Intuitive Machines попытается покорить Луну
Компания Intuitive Machines из США сообщила, что запустит свою миссию IM-1, целью которой станет мягко сесть на поверхность Луны, после 14 февраля.
Ракета Falcon 9 отправит аппарат Nova C на отлетную траекторию к Луне, его посадка запланирована на 20-е числа февраля. Если Nova C сможет мягко сесть на поверхность спутника Земли, то он станет первым частным аппаратом, которому это удалось.
Местом прилунения Nova-C весом 1908 килограммов станет древний ударный кратер Малаперт А. Эта область интересна тем, что недалеко от нее находится массив Малаперта — горный хребет, возвышающийся на пять километров над окружающей поверхностью. Его вершину рассматривают как одно из возможных мест посадки экспедиции «Артемида III».
Главный конкурент Intuitive Machines, компания Astrobotic, в этом январе потерпела неудачу в аналогичной миссии на Луну: ее посадочный модуль Peregrine сгорел в атмосфере Земли, так и не добравшись до естественного спутника.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Команда биомедиков впервые показала, как жидкость для электронных сигарет, не содержащая никотина, разрушительно действует на микроциркуляцию в легких. Кроме того, ученые описали механизм, лежащий в основе этого повреждения.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
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