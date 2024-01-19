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Последнее селфи: Peregrine прислал фото перед гибелью в атмосфере Земли

Лунный посадочный модуль Peregrine частной космической компании Astrobotic, у которого произошла утечка топлива вскоре после запуска 8 января 2024 года, прислал последнее селфи. Он сгорел в атмосфере Земли, так и не добравшись до ее естественного спутника.

Последнее селфи, сделанное лунным аппаратом Peregrine / © Astrobotic

«Как и ожидалось, Astrobotic перестала получать данные телеметрии космического корабля Peregrine в четверг, примерно 15:50 по времени Восточного побережья США (23:50 по Москве. — Прим. ред.). Хотя это говорит о том, что аппарат завершил контролируемый вход в атмосферу над южной частью Тихого океана в четверг, в 16:04 по времени Восточного побережья США (00:04 19 января по Москве. — Прим. ред.), мы ожидаем независимого подтверждения от правительственных органов», — сообщили в Astrobotic.

Станция слежения в австралийском городе Канберре подтвердила потерю сигнала с Peregrine к полуночи 18 января (по московскому времени).