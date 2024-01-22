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Соучредитель DeepMind признал, что ИИ отнимет рабочие места у людей

Британский исследователь искусственного интеллекта и предприниматель из DeepMind (дочерняя компания Google) Мустафа Сулейман рассказал о будущем ИИ в интервью CNBC.

Мустафа Сулейман / © Inflection

Ведущая новостей Ребекка Квирк спросила Сулеймана, сможет ли искусственный интеллект массово заменить людей на рабочих местах.

«Думаю, в долгосрочной перспективе — на протяжении многих десятилетий — нам придется очень серьезно подумать о том, как мы интегрируем эти инструменты, потому что, полностью предоставленные рынку, <…> [такие] инструменты, по сути, заменят труд [людей]», — ответил технический директор DeepMind.

В сфере высоких технологий и средств массовой информации, которые особенно подвержены угрозе потери рабочих мест из-за развития ИИ, в прошлом году уже прошла волна увольнений. В первые несколько недель января такие компании, как Google, Amazon, YouTube, Salesforce и другие, объявили о массовых сокращениях штата. Это связано с активным внедрением искусственного интеллекта.

Для компаний выгода от развития этой технологии очевидна. К примеру, ИИ не забеременеет и не возьмет декретный отпуск, всегда доволен условиями труда и не попытается начать профсоюзную забастовку.