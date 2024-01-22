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Человек, ставший жертвой римского распятия, обрел лицо

Профессор Джо Маллинс из Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) реконструировал лицо человека, чей скелет нашли в захоронении в Кембриджшире в Англии.

Реконструкция лица человека, распятого римлянами / © Impossible Factual / BBC

Во время раскопок на месте будущей жилой застройки археологи обнаружили остатки ранее неизвестного римско-британского поселения, в том числе кладбища, где были похоронены 40 взрослых и пятеро детей.

Один из скелетов принадлежал мужчине, которому на момент смерти было примерно 25-35 лет. Его скелет был сильно поврежден, а в пяточной кости археологи обнаружили гвоздь, что свидетельствует о распятии — распространенной практике наказания за преступления в Римской империи.

Радиоуглеродный анализ показал, что этот человек жил между 130 и 360 годами нашей эры.