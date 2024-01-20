  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
32 минуты назад
Рейтинг: +223
Посты: 274

В Польше нашли меч викинга, которому больше тысячи лет 

Рабочие, выполнявшие дноуглубительные работы на реке Висла в городе Вроцлавек (Польша), обнаружили хорошо сохранившийся меч эпохи викингов с надписью Ульфберта.

Сообщество
# археология
# история
# оружие
Меч с надписью Ульфберта / © Provincial Office for the Protection of Monuments in Toruń
Меч с надписью Ульфберта / © Provincial Office for the Protection of Monuments in Toruń

Исследователи из Университета Николая Коперника в Торуни сделали рентгеновский снимок оружия и датировали его периодом до 950 года нашей эры. На клинке обнаружена надпись «+VLFBERHT+» (Ульфберт). На данный момент известно около 170 мечей Ульфберта. Их изготавливали в период с IX по XI века с использованием различных техник металлообработки. 

Меч с надписью Ульфберта / © Provincial Office for the Protection of Monuments in Toruń
Меч с надписью Ульфберта / © Provincial Office for the Protection of Monuments in Toruń

Поскольку в Норвегии найдено более 40 таких мечей, сейчас широко распространено мнение, что недавняя находка также относится к эпохе викингов.

Меч с надписью Ульфберта / ©Provincial Office for the Protection of Monuments in Toruń
Меч с надписью Ульфберта / ©Provincial Office for the Protection of Monuments in Toruń
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Янв
200
Ходящие на зубах
Зоологический музей РАН
Онлайн
Лекция
20 Янв
900
Необычные и редкие патологии человеческого тела
Medio Modo
Москва
Мастер-класс
20 Янв
Бесплатно
Чистота ядерного реактора
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
20 Янв
600
Искусство, история и сексуальная революция в философии Франфуртской школы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Янв
200
Советские атомные утопии: проекты и импульсы
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
20 Янв
Бесплатно
Ядерная лекция
Экспериментаниум
Москва
Лекция
20 Янв
Бесплатно
Древнегерманская поэзия: особенности и разновидности
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Янв
700
Искусственный интеллект и машинное обучение: итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Янв
300
Волк и человек: возможно ли добрососедство?
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 19:16
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
Позавчера, 16:03
Дарья Губина

Древнейшая черная дыра уничтожает свою галактику

Астрономы впервые получили и изучили спектр чрезвычайно яркой галактики в молодой Вселенной — объекта GN-z11, который долгое время оставался самой древней галактикой. Теперь ученые подтвердили, что в ее центре находится сверхмассивная черная дыра — пока что древнейшая из обнаруженных во время наблюдений.

Астрономия
# активное ядро галактики
# Джеймс Уэбб
# ранняя вселенная
# сверхмассивная черная дыра
Вчера, 18:22
Александр Березин

Японский космический аппарат впервые смог мягко сесть на Луну

До 2024 года мягко сесть на Луну получалось у аппаратов только четырех стран: России, США, Китая и Индии. При этом последние попытки такого рода у «Роскосмоса», американской частной компании Astrobotic, а также частных израильских и японских игроков закончились крушениями. Японское космическое агентство стало пятым в списке тех, кто смог это сделать, показав нетривиально высокий уровень компетентности.

Космонавтика
# JAXA
# космонавтика
# Луна
15 января
Ольга Иванова

Студенты перестали быть умнее остальных членов общества

Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.

Психология
# IQ-тест
# вузы
# интеллект
# студенты
# тест Айзенка
# университеты
Позавчера, 16:03
Дарья Губина

Древнейшая черная дыра уничтожает свою галактику

Астрономы впервые получили и изучили спектр чрезвычайно яркой галактики в молодой Вселенной — объекта GN-z11, который долгое время оставался самой древней галактикой. Теперь ученые подтвердили, что в ее центре находится сверхмассивная черная дыра — пока что древнейшая из обнаруженных во время наблюдений.

Астрономия
# активное ядро галактики
# Джеймс Уэбб
# ранняя вселенная
# сверхмассивная черная дыра
15 января
Игорь Байдов

На комете впервые нашли пещеры

Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.

Астрономия
# 67P/Чурюмова–Герасименко
# комета
# пещера
# Розетта
# филы
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

    Вчера, 19:16

  2. Японский космический аппарат впервые смог мягко сесть на Луну

    Вчера, 18:22

  3. Открыт странный объект: легчайшая черная дыра или тяжелейшая нейтронная звезда?

    Вчера, 16:06

  4. События после катастрофы запомнились лучше, чем до нее

    Вчера, 15:10
Выбор редакции

Как NASA собирается уничтожить МКС

14 января

Последние комментарии

Bishkek Bishkek
15 минут назад
White_Shadow, инопланетные рассы такие же злобные как американцы

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star TrekМарсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star Trek

ulogin_facebook_10212809050330562
5 часов назад
Подпись под картинкой - дикий бред! Даже мечтать о доставке образцов грунта с Венеры не приходится. Для этого космодром на Венере придётся строить.

NASA выбрало проект аппарата для исследования ВенерыNASA выбрало проект аппарата для исследования Венеры

Alexander Nazarov
5 часов назад
'Муравей обычно весит до пяти миллиграммов, при этом может двигаться со скоростью почти один метр в секунду." Что?!?!! Один метр в секунду???

Американские инженеры создали насекомообразных мини-роботов — самых миниатюрных, легких и быстрыхАмериканские инженеры создали насекомообразных мини-роботов — самых миниатюрных, легких и быстрых

Olmer .
8 часов назад
Я с вами в лодке. Одно весьма слабое финское исследование, где контрольная группа отличается ни разу не по одному параметру, а выводов, выдаваемых

Крещенская прорубь: Церковь против, а наука — нетКрещенская прорубь: Церковь против, а наука — нет

Софья Штезель
9 часов назад
Андрей Иванчук, душный !

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star TrekМарсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star Trek

Иван Колупаев
11 часов назад
Смотрите дети вот человек у которого есть "здравый смысл" причем исключительно свой собственный 😁 Весь мир считает началом китайской "цветной

В Пекине испытали беспилотные полицейские патрульные машиныВ Пекине испытали беспилотные полицейские патрульные машины

Илья Белых
11 часов назад
А, дык трисоляриане тихоходки!. Ок...

Биологи выяснили, как тихоходки выживают в экстремальных условияхБиологи выяснили, как тихоходки выживают в экстремальных условиях

Affidavit Donda
11 часов назад
Alex D., всё лучшее, что было в СССР, спущено в унитаз по воле нынешних кумиров офисных хомячков.

Японский космический аппарат впервые смог мягко сесть на ЛунуЯпонский космический аппарат впервые смог мягко сесть на Луну

Valerij Zviozdkin
12 часов назад
Alex D., конечно Роскосмосу не помешал бы умный руководитель(ну или на крайней сотрудник) вроде меня,конечно если я сумел бы адаптироваться как

Японский космический аппарат впервые смог мягко сесть на ЛунуЯпонский космический аппарат впервые смог мягко сесть на Луну

Affidavit Donda
12 часов назад
Иван Колупаев, вот же фантазия, ...ля. В семьдесят восьмом они только подрывались про любимую тобою коррупцию. Шухер же на Тяньаньмэнь, на который

В Пекине испытали беспилотные полицейские патрульные машиныВ Пекине испытали беспилотные полицейские патрульные машины

Valerij Zviozdkin
12 часов назад
К спускаемому аппарату можно крепить кевларовые мячики,что бы уменьшить вероятность поломки спускаемого аппарата при посадке.Изучение Луны

Японский космический аппарат впервые смог мягко сесть на ЛунуЯпонский космический аппарат впервые смог мягко сесть на Луну

Александр Васильев
12 часов назад
Alex D., Согласен Россия ни каких посадок на Луну не совершала, СССР совершал

Японский космический аппарат впервые смог мягко сесть на ЛунуЯпонский космический аппарат впервые смог мягко сесть на Луну

Alex D.
13 часов назад
Увы, не России, а СССР. Почувствуйте разницу.

Японский космический аппарат впервые смог мягко сесть на ЛунуЯпонский космический аппарат впервые смог мягко сесть на Луну

re SHTO
14 часов назад
Ух, камеры высокого разрешения, мощная начинка. Интересно какое там железо, неужели что-то с тонким техпроцессом типо 7нм TSMC?)

Японский космический аппарат впервые смог мягко сесть на ЛунуЯпонский космический аппарат впервые смог мягко сесть на Луну

Николай Цыгикало
14 часов назад
Лана Пренципал, доводилось при приземлении растягивать голеностопный сустав. По-моему, дажы дважды, техника приземления у меня была не всегда

Японский космический аппарат впервые смог мягко сесть на ЛунуЯпонский космический аппарат впервые смог мягко сесть на Луну

Николай Цыгикало
14 часов назад
Абсолютная точность посадки, или посадка в строго расчётную точку, не нужна. В расчётной точке может быть большой камень, трещина, и тп нехорошая

Японский космический аппарат впервые смог мягко сесть на ЛунуЯпонский космический аппарат впервые смог мягко сесть на Луну

Sam Dowson
14 часов назад
Самураи с астероида грунт брали. Луна для них так, разминка...

Японский космический аппарат впервые смог мягко сесть на ЛунуЯпонский космический аппарат впервые смог мягко сесть на Луну

Иван Колупаев
14 часов назад
Лана Пренципал, сами луноходы отделяются перед прилунением и действуют самостоятельно. Проблемы возникли с основным модулем у которого что-то не

Японский космический аппарат впервые смог мягко сесть на ЛунуЯпонский космический аппарат впервые смог мягко сесть на Луну

Иван Колупаев
15 часов назад
Странно что в статье не поместился сам лунопрыг

Японский космический аппарат впервые смог мягко сесть на ЛунуЯпонский космический аппарат впервые смог мягко сесть на Луну

Иван Колупаев
15 часов назад
Гена Пастухов, формальная логика хорошо работает с формализованными задачами. Людям же сплошь и рядом попадаются задачи иного свойства.

Социологи узнали, что у каждого человека свое понятие здравого смыслаСоциологи узнали, что у каждого человека свое понятие здравого смысла

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно