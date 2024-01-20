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В Польше нашли меч викинга, которому больше тысячи лет

Рабочие, выполнявшие дноуглубительные работы на реке Висла в городе Вроцлавек (Польша), обнаружили хорошо сохранившийся меч эпохи викингов с надписью Ульфберта.

Меч с надписью Ульфберта / © Provincial Office for the Protection of Monuments in Toruń

Исследователи из Университета Николая Коперника в Торуни сделали рентгеновский снимок оружия и датировали его периодом до 950 года нашей эры. На клинке обнаружена надпись «+VLFBERHT+» (Ульфберт). На данный момент известно около 170 мечей Ульфберта. Их изготавливали в период с IX по XI века с использованием различных техник металлообработки.

Меч с надписью Ульфберта / © Provincial Office for the Protection of Monuments in Toruń

Поскольку в Норвегии найдено более 40 таких мечей, сейчас широко распространено мнение, что недавняя находка также относится к эпохе викингов.

Меч с надписью Ульфберта / ©Provincial Office for the Protection of Monuments in Toruń