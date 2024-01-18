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В Швейцарии нашли неповрежденную средневековую перчатку
Во время пресс-конференции в кантоне Цюрих археологи представили новую находку — неповрежденную перчатку XIV века, которую обнаружили при раскопках к юго-востоку от замка Кибург (Швейцария).
Археологи нашли артефакт вблизи замка, исследуя средневековый ткацкий подвал, уничтоженный пожаром в XIV веке.
Кроме перчатки, обнаружили более 50 металлических предметов (молоток, пинцет, щипцы, ключи, ножи, лезвия), относящихся к кузнечной деятельности.
Перчатка предназначалась для правой руки. Она состоит из отдельных железных пластин, скрепленных вместе в виде чешуи и соединенных с помощью боковых заклепок. Отдельные фрагменты перчатки были прикреплены к внутренней части с помощью заклепок на кожаной или текстильной основе, которую пришили к ткани.
До сих пор во время археологических раскопок в Швейцарии находили пять перчаток средневекового периода, однако ни одна из них не сохранилась столь хорошо.
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