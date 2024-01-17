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В небе над Китаем заметили «неопознанный объект». Ученые рассказали, что это такое

Жители Пекина и близлежащих городов КНР 15 января заполнили местные социальные сети сотнями тысяч снимков и сообщений, в которых речь шла о неопознанном летающем объекте в виде облака. По словам очевидцев, он двигался быстро и бесшумно с запада на восток.

Шар света / © Daily Mail / Weibo

Очевидцы сообщили, что объект выглядел как шар света.

Астроном Ван Чжуосяо из Университета Цинхуа в Пекине объяснил, что это явление может быть связано с запуском ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, который состоялся 14 января на базе Ванденберг в Калифорнии. Тогда ракета вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink.

Ученый предположил, что светящийся объект — излишки топлива, которые сбросила ракета во время полета. Другой китайский астроном высказал аналогичное предположение. По его словам, нечто подобное в небе над Китаем наблюдали в сентябре прошлого года: тогда оказалось, что НЛО было облаком, созданным топливом ракеты SpaceX.