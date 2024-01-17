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Британский министр науки не смог отличить Солнце от Марса и перепутал Юпитер с Сатурном
Глава Министерства науки, инноваций и технологий Великобритании Эндрю Гриффит во время посещения Музея науки в Лондоне указал на сферу, которая меняет свой вид и показывает поверхности небесных тел, и заявил: «А это Марс». Сотрудник музея поправил министра, отметив, что он показывает на Солнце.
Гриффит, с ноября 2023 года курирующий космический сектор, попробовал еще раз: «Сатурн», — воскликнул он, увидев планету с большим красным пятном.
Но его снова поправили: «Нет, нет, это Юпитер».
«Я не энциклопедия», — парировал глава ведомства.
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Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.
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