Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Британский министр науки не смог отличить Солнце от Марса и перепутал Юпитер с Сатурном

Глава Министерства науки, инноваций и технологий Великобритании Эндрю Гриффит во время посещения Музея науки в Лондоне указал на сферу, которая меняет свой вид и показывает поверхности небесных тел, и заявил: «А это Марс». Сотрудник музея поправил министра, отметив, что он показывает на Солнце.

Солнечная система / © Getty Images / Science Photo Library RF

Гриффит, с ноября 2023 года курирующий космический сектор, попробовал еще раз: «Сатурн», — воскликнул он, увидев планету с большим красным пятном.

Но его снова поправили: «Нет, нет, это Юпитер».

«Я не энциклопедия», — парировал глава ведомства.