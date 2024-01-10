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Honda показала футуристическую серию электромобилей Zero, которые появятся в 2026 году

Японская транснациональная корпорация Honda анонсировала новую линейку электромобилей, получившую название Honda Zero. Ее назвали «противоядием» от недавней тенденции к «толстым и тяжелым» электрическим машинам.

Седан Honda Zero / © Honda

Среди новинок Honda Zero — изящный седан, который движется, «прижавшись» очень низко к земле, что придает ему общие спортивные характеристики, заимствованные из гонок «Формулы-1». Интерьер минималистичен, с акцентами освещения в стиле фильма «Трон».

Седан Honda Zero / © Honda

Выдвижной руль позволяет водителям переключаться между ручным и автоматическим управлением / © Honda

Новый Space-Hub похож на минивэн с минимальными свесами и задней фарой, напоминающими об электрических фургонах Rivian для Amazon.

Space-Hub получит огромный панорамный люк и два многоместных сиденья, обращенных друг к другу — это позволяет предположить, что в будущем возможным вариантом использования может стать автономный трансфер. Стекла заднего вида нет, а это значит, что водителям, скорее всего, придется полагаться на камеры, чтобы видеть дорогу позади них.

Space-Hub / © Honda

Space-Hub / © Honda

© Honda

© Honda