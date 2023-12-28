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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +351
Посты: 612

Нейросеть Midjourney показала советский Новый год в стиле аниме

Российские аниматоры Дмитрий Алексеев и Сергей Козлов применили знаменитую нейросеть Midjourney, чтобы показать, как выглядело бы празднование Нового года в СССР в стиле японской мультипликации. 

Сообщество
# Midjourney
# нейросеть
# технологии
Нейросеть Midjourney показала советский Новый год в стиле аниме  / © AI FILMMAKER / YouTube
Нейросеть Midjourney показала советский Новый год в стиле аниме  / © AI FILMMAKER / YouTube
© AI FILMMAKER  
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# искусственный интеллект
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# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
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