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Украинец пытался продать через интернет скифские артефакты
Предприимчивый житель Харькова опубликовал на интернет-аукционе объявление о продаже металлических изделий скифского происхождения общим весом более 21 килограмма. В их состав входили бронзовый котел и как минимум 60 обломков бронзовых орудий.
Украинец пытался продать артефакты за 350 тысяч гривен (примерно 590 тысяч рублей по актуальному курсу), когда его «предложение» увидел руководитель Национального музея истории Украины, который и обратился в полицию.
Во время обыска у харьковчанина обнаружили бронзовые изделия, которые, по информации пресс-службы местной прокуратуры, в Харьковской области неизвестны. Аналоги бронзовых серпов находили только на западе Украины.
Сейчас артефакты отправили на экспертизу, а сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, где мужчина взял предметы скифского периода.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
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С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
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Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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