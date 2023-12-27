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Украинец пытался продать через интернет скифские артефакты

Предприимчивый житель Харькова опубликовал на интернет-аукционе объявление о продаже металлических изделий скифского происхождения общим весом более 21 килограмма. В их состав входили бронзовый котел и как минимум 60 обломков бронзовых орудий.

Бронзовый котел и более 60 обломков бронзовых орудий / © Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Украинец пытался продать артефакты за 350 тысяч гривен (примерно 590 тысяч рублей по актуальному курсу), когда его «предложение» увидел руководитель Национального музея истории Украины, который и обратился в полицию.

Во время обыска у харьковчанина обнаружили бронзовые изделия, которые, по информации пресс-службы местной прокуратуры, в Харьковской области неизвестны. Аналоги бронзовых серпов находили только на западе Украины.

Сейчас артефакты отправили на экспертизу, а сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, где мужчина взял предметы скифского периода.