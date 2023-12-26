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Недотянула до юбилейного полета: ступень B1058 ракеты Falcon 9 вышла из строя

Компания SpaceX в социальной сети Х сообщила, что утром 23 декабря ступень B1058 ракеты Falcon 9 завершила свой 19-й полет. Однако во время транспортировки на беспилотной платформе обратно в порт на мысе Канаверал ступень перевернулась из-за сильного ветра и качки. Дальнейшая эксплуатация ускорителя невозможна.

Ракета Falcon 9 / © SpaceX

Так завершилась летная история «ветерана»-ускорителя компании SpaceX. За три с половиной года эксплуатации с помощью B1058 на орбиту доставили двух астронавтов и 860 космических аппаратов общим весом более 260 тонн.

Отметим, что новые ускорители Falcon 9 имеют модернизированные посадочные опоры с возможностью самовыравнивания для минимизации проблем с качкой во время транспортировки в порт.

Ступень B1058 ракеты Falcon 9 / © GregScott_Photo