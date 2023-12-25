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Астронавты NASA испытали концепт лифта SpaceX для корабля Starship HLS

Астронавты Николь Манн и Даг Уилок поучаствовали в испытаниях макета лифта, которым будет оснащена транспортная система Starship HLS компании SpaceX. Ее разрабатывают для лунных миссий «Артемида III» и «Артемида IV».

Астронавты Николь Манн и Даг Уилок в корзине лифта / © NASA

Концепт лифта имеет полномасштабную секцию корзины с функционирующими механическими узлами и управлением. Он будет транспортировать оборудование и команду между обитаемой зоной Starship HLS, расположенной в верхней части посадочного модуля, и поверхностью Луны, когда астронавты отправятся на лунную «прогулку».

Недавнее испытание позволило астронавтам взаимодействовать с конструкцией лифта, напоминающей летную. Они оценили доступное пространство для груза во время движения корзины по вертикальной рельсовой системе корабля Starship HLS.

«Функциональная демонстрация позволила получить ценную обратную связь от астронавтов, которые были облачены в скафандры, имитирующие те, что разрабатывает компания Axiom Space для выходов на поверхность Луны», — отметили в NASA.