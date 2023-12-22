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ИИ написал новеллу и получил приз на китайском литературном конкурсе
Профессор журналистики Шэнь Ян (Shen Yang) из Университета Цинхуа в Пекине задействовал искусственный интеллект для написания научно-фантастической истории, которая в итоге заняла второе место на молодежном конкурсе фантастики в Цзянсу.
Профессор Шэнь написал научно-фантастическое произведение под названием «Страна воспоминаний» всего за три часа, использовав 66 подсказок для ИИ.
История, в которой полно популярных клише, рассказывает о запретном царстве Страна воспоминаний на краю метавселенной. Там обитают иллюзии, созданные гуманоидными роботами и ИИ. Людям вход воспрещен, так как любой нарушитель лишится памяти.
В центре сюжета — исследовательница по имени Ли Сяо. Случайно потеряв все воспоминания о своей семье во время эксперимента, онаинтересуется легендой о Стране воспоминаний и надеется, что утраченныевоспоминания можно будет восстановить в метавселенной.
Новеллу представили на конкурсе, который проводит Ассоциация писателей-фантастов Цзянсу, где она получила второй приз. Согласно отчету мероприятия, только один из шести судей знал о том, что Шэнь использовал ИИ во время создания произведения.
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История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.
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