Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ИИ написал новеллу и получил приз на китайском литературном конкурсе

Профессор журналистики Шэнь Ян (Shen Yang) из Университета Цинхуа в Пекине задействовал искусственный интеллект для написания научно-фантастической истории, которая в итоге заняла второе место на молодежном конкурсе фантастики в Цзянсу.

Иллюстрации к истории тоже создан ИИ / © Weibo / Capital Television

Профессор Шэнь написал научно-фантастическое произведение под названием «Страна воспоминаний» всего за три часа, использовав 66 подсказок для ИИ.

История, в которой полно популярных клише, рассказывает о запретном царстве Страна воспоминаний на краю метавселенной. Там обитают иллюзии, созданные гуманоидными роботами и ИИ. Людям вход воспрещен, так как любой нарушитель лишится памяти.

В центре сюжета — исследовательница по имени Ли Сяо. Случайно потеряв все воспоминания о своей семье во время эксперимента, онаинтересуется легендой о Стране воспоминаний и надеется, что утраченныевоспоминания можно будет восстановить в метавселенной.

Новеллу представили на конкурсе, который проводит Ассоциация писателей-фантастов Цзянсу, где она получила второй приз. Согласно отчету мероприятия, только один из шести судей знал о том, что Шэнь использовал ИИ во время создания произведения.