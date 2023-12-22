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Пять новых видов «мягких» ежей обнаружили в Юго-Восточной Азии
Исследователи обнаружили пять новых видов мягкошерстных ежей в странах Юго-Восточной Азии. Животные принадлежат к роду Hylomys из подсемейства гимнур семейства ежовых. Ранее было известно только два вида, а новое открытие довело их число до семи.
Два новых вида открыли после анализа образцов, собранных во время полевых работ и взятых из музейных коллекций, датируемых десятилетиями. Еще три, которые ранее были отнесены к подвидам, оказались достаточно разными, поэтому их подняли до уровня отдельных видов.
По словам ведущего исследователя из Смитсоновского национального музея естественной истории Мелиссы Хокинс, на первый взгляд миниатюрные млекопитающие выглядят одинаково и напоминают землероек, но исследователи выявили ключевые различия в генах, а также некоторые отличия в форме головы и зубов.
Подробнее об исследовании можно прочитать в статье, опубликованной в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.
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