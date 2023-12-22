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Ученые создали подробную 3D-карту Млечного Пути

Международная команда исследователей из Института астрофизики имени Макса Планка, Гарварда, Научного института космических телескопов и Университета Торонто создала подробную трехмерную карту Млечного Пути.

Распределение пыли в пределах 4077 световых лет вокруг Солнца / © MPA

Новая карта охватывает впечатляющий объем пространства на расстоянии более 4000 световых лет во всех направлениях от Солнца.

Карта станет ценным инструментом для изучения пространства между звездами в нашей Галактике и поможет в раскрытии тайн формирования звезд.

© Tech Explorist