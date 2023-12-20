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В космос захотели отправить огромный «зонтик», чтобы спасти Землю от глобального потепления
Идея создания в точке Лагранжа L1 системы Солнце — Земля искусственного «зонтика» или солнцезащитного экрана, который отражал бы большое количество солнечного света обратно в космос и минимизировал последствия изменения климата, обсуждают много лет. Недавно организация Planetary Sunshade Foundation (PSF) выпустила свое обоснование такого проекта.
По мнению исследователей из PSF, глобальный солнцезащитный экран может стать лучшим решением для управления солнечным излучением и должен рассматриваться как ключевая часть усилий по противодействию изменению климата на Земле.
Построить экран, по мнению сотрудников PSF, можно, применив технологии создания солнечных парусов для космических аппаратов. Однако как и кто его будет строить, пока не понятно. В PSF считают, что проект солнцезащитного «козырька» имеет множество преимуществ, заслуживающих инвестиций.
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