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В космос захотели отправить огромный «зонтик», чтобы спасти Землю от глобального потепления

Идея создания в точке Лагранжа L1 системы Солнце — Земля искусственного «зонтика» или солнцезащитного экрана, который отражал бы большое количество солнечного света обратно в космос и минимизировал последствия изменения климата, обсуждают много лет. Недавно организация Planetary Sunshade Foundation (PSF) выпустила свое обоснование такого проекта.

Концепт солнцезащитного «козырька» для Земли / © Planetary Sunshade Foundation

По мнению исследователей из PSF, глобальный солнцезащитный экран может стать лучшим решением для управления солнечным излучением и должен рассматриваться как ключевая часть усилий по противодействию изменению климата на Земле.

Построить экран, по мнению сотрудников PSF, можно, применив технологии создания солнечных парусов для космических аппаратов. Однако как и кто его будет строить, пока не понятно. В PSF считают, что проект солнцезащитного «козырька» имеет множество преимуществ, заслуживающих инвестиций.

Солнечный парус / © NASA / Marshall Space Flight Center