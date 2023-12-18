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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +76
Посты: 180

На МКС нашли потерянные почти год назад помидоры

В прошлом году, во время эксперимента XROOTS, в рамках которого экипаж МКС применил гидропонические и аэропонические методы для выращивания растений без почвы или других питательных сред, американский астронавт Фрэнк Рубио вырастил помидоры, но случайно потерял две штуки. 

Сообщество
# космос
# МКС
# наука
Два маленьких помидора, потерянных на Международной космической станции в 2022 году / © NASA
Два маленьких помидора, потерянных на Международной космической станции в 2022 году / © NASA

Недавно NASA сообщило, что овощи случайно нашли спустя восемь месяцев, и опубликовало их фотографию.

 Фрэнк Рубио и помидоры / © NASA
 Фрэнк Рубио и помидоры / © NASA

Помидоры обнаружили в герметичном пластиковом пакете. Они были обезвожены, но не потеряли цвет и не имели видимых признаков микробных или грибковых образований, хотя прошел почти год с момента их потери.

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